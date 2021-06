Lavora con noi

Lavorare con Latinaquotidiano

La forza di LatinaQuotidiano.it è tutta in pochi, semplici numeri: 40mila lettori giornalieri di media e otto anni di presenza, con una informazione sempre puntuale e precisa, nella vita e nel tessuto economico e politico di Latina e della sua provincia.

Un quotidiano da sempre digitale, perfettamente capace di parlare al territorio e alle sue persone, prodotto da un editore e da giornalisti professionisti, motivati, capaci. Uno strumento di diffusione che non conosce limiti.

E che può essere presentato al meglio solo da chi ha la stessa reputazione, la stessa ambizione, la stessa potenza di fuoco.

LatinaQuotidiano.it è infatti alla continua ricerca di agenti per la vendita di spazi pubblicitari che sappiano sfruttare la sua massa critica, mettendola a disposizione della propria rete di relazioni e conoscenze.

Persone motivate dalla volontà di dimostrare il proprio valore, indipendenti, visionari, capaci di vedere il risultato oltre ogni ostacolo.

Per queste persone, che sapranno stupirci per la loro personalità e la capacità di non essere uguali a nessun altro, mettiamo sul piatto: