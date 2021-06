Radar di latinaquotidiano

Con la rubrica Radar, Latinaquotidiano.it vuole continuare ad andare incontro alle numerose richieste che ci giungono dai lettori. Da oggi parte Radar un appuntamento giornaliero di approfondimento sulla notizia nazionale e non solo, che ha catalizzato l’attenzione di tutti i media. Saranno due noti giornalisti della TV Katiuscia Laneri e Massimiliano Niccoli, a raccontarci in una manciata di secondi la notizia del giorno.

TG litorale romano

Nell’ambito del giornalismo le collaborazioni sono essenziali. E’ per questo che abbiamo arricchito la proposta di informazione con una nota tv di Nettuno – YoungTv All Music. Un’ulteriore opportunità che diamo ai nostri lettori raccontando un territorio limitrofo alla provincia di Latina e che molto ha in comune. Ogni giorno vi dare conto delle notizie del litorale romano e di quanto accade vicino a noi, un modo in più per essere sempre informati. Con il restyling di Latinaquotidiano.it vogliamo essere più presenti e ampliare l’informazione a tutto tondo, ma sempre rigorosamente digitali.